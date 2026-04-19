Bournemouth, yenilmezlik serisine Newcastle United 'ı yenerek devam etti

Bournemouth, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti ve ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2026 Pazar 01:44 - Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Newcastle United ile Bournemouth karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Bournemouth 2-1'lik skorla kazandı.

Bournemouth, 32. dakikada Marcus Tavernier'in golüyle ilk yarıyı önde kapattı.

Newcastle United, 68. dakikada Will Osula ile eşitliği sağladı. Bournemouth, 85. dakikada Adrien Truffert'in golüyle galibiyete uzandı.

Ligde üst üste 3. yenilgisini alan Newcastle, 42 puanda kaldı.

Son 13 lig maçını kaybetmeyen Bournemouth, Arsenal'in ardından Newcastle'ı da deplasmanda mağlup etti ve puanını 48'e yükseltti.

Newcastle, gelecek hafta Arsenal deplasmanına gidecek. Bournemouth ise sahasında Leeds'i konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte ''baltalı'' maganda paniği! Yolcular can havliyle kaydetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
