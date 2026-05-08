Bournemouth'ta Alex Jimenez skandalı! Fulham maçında kadro dışı...

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'ta oynayan Alex Jimenez, Fulham maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Ardından kulüp, gerekçesini resmi internet sitesinden yaptığı şu duyuruyla açıkladı:

"AFC Bournemouth, Alex Jimenez ile ilgili sosyal medyada dolaşan paylaşımlardan haberdar durumdadır. Kulüp, konunun ciddiyetinin farkındadır ve şu anda konu derinlemesine incelenmektedir. Bu nedenle Alex, yarın Fulham ile oynanacak Premier Lig maçının kadrosunda yer almayacaktır ve şu anda kulüp tarafından başka bir açıklama yapılmayacaktır."

NE OLDU?

Bournemouth'un 21 yaşındaki İspanyol sağ beki Alex Jimenez'in, 15 yaşındaki bir çocuğa attığı iddia edilen mesajların ekran görüntülerinin sızdırılmasının ardından kulüp, bir sonraki maçın kadrosunda oyuncuya yer vermeyeceğini açıkladı.