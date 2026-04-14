Bournemouth'ta Andoni Iraola dönemi sona eriyor

Bournemouth'ta teknik direktör Andoni Iraola, görevinden ayrılıyor.

43 yaşındaki İspanyol teknik adam, sezon sonunda görevinden ayrılacak. Bournemouth ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Iraola, kariyerine Avrupa'da başka bir takımda devam etmek istiyor. İspanyol teknik adam, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Bournemouth'a veda edecek.

Bournemouth, Iraola'nın sezon sonunda görevinden ayrılacağını resmi olarak da duyurdu.

Andoni Iraola yönetimindeki Bournemouth, bu sezon 32 maçta topladığı 45 puanla Premier Lig'de 11. sırada yer alıyor.