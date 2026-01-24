İSTANBUL 16°C / 10°C
25 Ocak 2026 Pazar
  Bournemouth'tan sürpriz zafer! Liverpool'u mağlup ettiler
Spor

Bournemouth'tan sürpriz zafer! Liverpool'u mağlup ettiler

Bournemouth, Premier Lig'in 23. haftasında sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Liverpool'un ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkarken, Bournemouth puanını 27'ye yükseltti.

HABER MERKEZİ24 Ocak 2026 Cumartesi 23:24 - Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 23. hafta maçında Bournemouth ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada Evanilson, 33. dakikada Alejandro Jimenez ve 90+5. dakikada Amine Adli kaydetti.

Liverpool'un gollerini ise, 45. dakikada Virgil Van Dijk ile 80. dakikada Dominik Szoboszlai attı.

Arne Slot yönetimindeki Liverpool'un ligde galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Liverpool 36 puanda kaldı. Bournemouth, 27 puana yükseldi.

Premier Lig'in bir sonraki maçında Liverpool, Newcastle United'ı konuk edecek. Bournemouth, Wolverhampton deplasmanına gidecek.

