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Boyd’da peşinat krizi

ABD’li oyuncunun kulübü Guimaraes 1.5 milyon euroluk bonservisin 500 bin eurosunu hemen isteyince pürüz çıktı. Kartal, kredi çekip bu parayı ödeyince Boyd imzaya gelecek.

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BEŞİKTAŞ’IN her konuda anlaştığı ABD’li Tyler Boyd’un neden imza atamadığı ortaya çıktı. Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Vitoria Guimaraes, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun imzayı atar atmaz 1.5 milyon euroya el sıkıştıkları bonservis parasının 500 bin eurosunu peşin olarak istedi. Siyah-Beyazlı yöneticiler ise 500 bin euroluk dilimi ileri bir tarihte ödemek istediklerini belirtince, Portekiz kulübü bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Beşiktaşlı kurmaylar bankalara başvurdu. Beşiktaş gerekli krediyi çekip Tyler Boyd’un 500 bin euroluk peşinatını ödediğinde ABD’li oyuncu hemen İstanbul’a gelecek ve Siyah-Beyazlılar’la sözleşme imzalayacak. Kartal, bu transferi 8 Temmuz’da başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesinde bitirmek istiyor.

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