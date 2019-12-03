‘Böyle oynayın bize yeter’

GALATASARAY, Trabzonspor deplasmanında 1 puanı son anda kurtardı. Ama Teknik Direktör Fatih Terim, skordan her ne kadar memnun kalmasa da takımın son bölümde ortaya koyduğu mücadeleyi beğenirken, 90 dakikanın bitiminde soyunma odasında oyunculara teşekür etti.

GÖRMEK İSTEDİĞİM TAKIM BU

Terim, “Buraya kazanmak için gelmiştik. Belki kazanamadık, belki beraberliği de son anda kurtardık. Evet puan kaybı için ben de üzüldüm. Ancak golü yedikten sonra gösterdiğiniz reaksiyon, skoru kabullenememe ve yenilgiden kurtulma isyanınız beni sevindirdi. Sahada görmek istediğim Galatasaray bu. Her şeyin başı mücadele etmek, sonuna kadar savaşmak” dedi.

SAVAŞMADAN KAZANAMAYIZ

Fatih Hoca şöyle devam etti: “Sizden istediğim ilk şey bundan sonra da böyle savaşmanız ve mücadele etmeniz. Diğer tüm eksiklikler bir şekilde tamamlanır. Ama ne kadar iyi oyuncular olursanız olun mücadele etmeyince hiçbir şey kazanamayız. Bundan sonra da böyle oynayın yeter, sorunların hepsini birer birer aşarız...”