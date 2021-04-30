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Spor

Böyle taraftar görülmedi! Dev timsah sahaya girdi, futbolcular şaştı kaldı

Sahaya giren timsah, Kanada'nın Major Futbol Ligi takımlarından Toronto FC'nin antrenmanı durdurdu, futbolcular şaştı kaldı.

star.com.tr30 Nisan 2021 Cuma 00:38 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 00:38
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Spor müsabakalarında kedi, köpek gibi evcil hayvanların ya da kuşların sahaya girmesi rastlanan olaylardır.

Ancak, bir timsahın antrenmanı durdurması, görenleri hayrete düşürdü.

Kanada'nın Major Futbol Ligi takımlarından Toronto FC'nin bir antrenmanı sırasında, sahada büyük bir timsah belirdi. Antrenmanı bırakan oyuncular, telefonlarına sarılarak, olayı kaydetmeye çalıştı.

Daha sonra elektrikli araçlardan birinin sürücüsü hayvanı sahayı terk etmeye zorlamaya çalışırken, oyuncular da timsahı topla korkutmaya çalıştı Ancak girişimlerin hiçbiri işe yaramadı.

Görünüşe göre beklenmedik "futbol taraftarı", sahayı terk etmek istemiyordu.

Dev sürüngen bir süre sonra, sahadan ayrılarak uzaklaştı.

Yaşanan olayın görüntüler, takımın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

star.com.tr

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