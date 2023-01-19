Böylesi görülmedi! Fenerbahçe'de Robin van Persie'den sonra bir ilk

2016-17 sezonunda 16 gol atan Robin van Persie'nin ardından Fenerbahçe'de şimdiye kadar 15 gol barajını aşabilen olmadı. Ancak bu sezon Enner Valencia, bir gol daha atarsa Robin van Persie'nin rekorunu egale edecek.

ENNER VALENCİA'DAN 15 GOL

Fenerbahçe'nin bu sezonki en golcü ismi Enner Valencia oldu. Ekvadorlu yıldız, kritik anlarda sahne alarak sarı-lacivertlilerin galibiyetlerinde önemli pay sahibi oldu. Valencia, bu sezon Süper Lig'de 15 gol, 4 asistle takımının skor yükünü sırtladı.

ROBIN VAN PERSIE'Yİ SOLLAYACAK

Sarı-lacivertlilerde 2016-17 sezonundan bu yana 15 gol barajını aşabilen olmadı. Bu sayıya en çok yaklaşan isimler Vedat Muriqi ve Serdar Dursun oldu. Ancak Enner Valencia, 1 gol daha kaydetmesi halinde Robin van Persie'yi sollayarak kulüp tarihine adını yazdıracak.

LİGDE SON 7 SEZONDA 10 VE ÜZERİ GOL ATAN FENERBAHÇELİ OYUNCULAR

2022-23 (Sezon devam ediyor) Enner Valencia: 15

2021-22 Serdar Dursun: 15

2020-21 Enner Valencia: 12

2019-20 Vedat Muriç: 15

2016-17 Moussa Sow: 12