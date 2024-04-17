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Spor

Böylesi görülmedi! Son 17 yılın en kötü Beşiktaş'ı

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, son yıllarda görülmemiş derecede kötü bir tabloya sahip. Bu sezon skor üretmekte zorluk yaşayan siyah beyazlı ekip, 17 sezon sonra en kötü gol istatistiğine imza attı. İşte detaylar...

Fanatik17 Nisan 2024 Çarşamba 09:36 - Güncelleme:
Böylesi görülmedi! Son 17 yılın en kötü Beşiktaş'ı
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Bu sezon ortaya koyduğu performansla beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla Süper Lig'i dördüncü sırada bitirme şansını da zora soktu.

Avrupa hedefine direkt ulaşabilmek için Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde etmesi gereken Siyah-Beyazlılar, ligde ise kalan 6 haftayı kayıpsız geçmenin peşinde. Ancak Beşiktaş, bu sezon en büyük sıkıntılardan birini de gol yollarında yaşıyor.

GOL YOLLARINDA BÜYÜK SORUN

Ligde 32 haftada 42 kez rakip ağları sarsan Kara Kartal, 2006-2007 sezonundan sonra söz konusu haftaya kadar olan bölüm dikkate alındığında en düşük gol sayısında kaldı.

BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

2006-2007'de, 32 hafta sonunda 41 golü bulunan Siyah-Beyazlı ekip, 17 sezon sonra en kötü gol istatistiğine imza attı.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon 60, 2021-2022 sezonunda 49, 2020-2021'de 63 golü bulunuyordu. Kartal, şampiyonluk elde ettiği 2015-2016 döneminde ise 32 haftada 71 gole ulaşmıştı.

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