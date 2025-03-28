NBA'de sezonun en çarpıcı maçlarından birisi yaşandı. Chicago Bulls, son saniyeleri adeta bir aksiyon filmi gibi geçen mücadelede, Josh Giddey'nin yarı sahadan attığı mucizevi basketle LeBron'lu Lakers'ı 119-117 mağlup etti.

Maçın son 12.6 saniyesine 115-110 Lakers üstünlüğüyle girildi. Ancak Bulls pes etmedi. Patrick Williams'ın üçlüğüyle fark ikiye indi. Lakers topu oyuna sokarken, LeBron James'in pasını kesen Josh Giddey, topu Coby White'a çıkardı ve White skoru 116-115 yaparak takımı Chicago'yu öne geçirdi.

İNANILMAZ MAÇ SONU

Los Angeles Lakers, Reaves'in bulduğu basketle tekrar öne geçse de, son sözü Bulls söyledi. Giddey, kendi potasından aldığı topu hızla sürerek yarı sahadan inanılmaz bir üçlükle Lakers'a soğuk duş aldırdı ve Chicago, karşılaşmadan 119-117 galip ayrıldı.

Chicago'da Josh Giddey, maçı 25 sayı, 14 ribaund ve 11 asistle tamamlarken, kariyerinin 16. triple-double'ını yaptı.