İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2023 Cumartesi / 16 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,521
  • EURO
    21,5177
  • ALTIN
    1266.25
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Braga, Bruma'nın bonservisini istiyor

Fenerbahçe'nin devre arasında Portekiz ekibi Braga'ya kiraladığı Bruma gösterdiği performansla kendinden söz ettirdi. Bu performans sonrası Portekiz ekibi Bruma'nın bonservisini almak için harekete geçti.

Akşam6 Mayıs 2023 Cumartesi 16:41 - Güncelleme:
Braga, Bruma'nın bonservisini istiyor
ABONE OL

Fenerbahçe'nin devre arasında Braga'ya kiraladığı Bruma, gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Türkiye'de ilk olarak Galatasaray ile kendisini ispatlayan, daha sonra ise Fenerbahçe forması ile büyük hayal kırıklığı yaratan Bruma, Braga'da küllerinden yeniden doğdu ve kariyer rotasını Portekiz'e kırdı.

BRUMA'DA BRAGA GELİŞMESİ

Galatasaray'ın önemli bir yatırımı olarak Türkiye'ye transfer olan Bruma, daha sonra ise 15 milyon euroya Alman ekibi Leipzig'e satılmıştı.

Bundesliga'da aradığını bulamayan ve inişli çıkışlı performanslar gösteren Portekizli kanat, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Kariyerinde beklenen patlamayı bir türlü yapamayan 28 yaşındaki hücumcu, Fenerbahçe'deki çok kötü performansı ile hızlıca gözden düşmüş ve satın alma opsiyonu ile Braga'ya kiralanmıştı.

YENİ ADRES BRAGA

Kiralık olarak gittiği Braga'da 16 maça çıkan ve 3 gol ile 4 asist yapan Bruma, performansı ile Portekiz kulübünü memnun etti ve kalıcı sözleşmeye hak kazandı!

Portekiz'de lig şampiyonluğunun adaylarından olan Braga, önümüzdeki transfer döneminde Fenerbahçe ile masaya oturacak ve sıkı bir pazarlık ile Bruma transferine noktayı koyacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.