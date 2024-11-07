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Spor

Braga ile Elfsborg yenişemedi

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında Braga, deplasmanda IF Elfsborg ile 1-1 berabere kaldı.

7 Kasım 2024 Perşembe 23:01 - Güncelleme:
Braga ile Elfsborg yenişemedi
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında Braga, deplasmanda IF Elfsborg ile karşı karşıya geldi. Bores Arena'da oynanan maçta deplasman ekibi Braga, sahadan 1-1'lik sonuçla berabere ayrıldı.

Braga'nın tek golü 66'da Elfsborg oyuncusu Timothy Ouma'nın kendi kalesine attığı golle geldi. IF Elfsborg'un tek golünü ise 84'te Emil Holten kaydetti.

Braga, bu maçın ardından puanını 4 yaptı. IF Elfsborg'da 4 puana yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Braga, Hoffenheim'i konuk edecek. IF Elfsborg, Athletic Bilbao deplasmanına gidecek.

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