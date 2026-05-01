Braga son nefeste Freiburg'u yendi

Braga, Avrupa Ligi yarı final ilk maçında SC Freiburg'u 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kaptı. Demir Ege Tıknaz'ın golle katkı verdiği mücadelede Portekiz ekibi, finale bir adım daha yaklaştı.

HABER MERKEZİ1 Mayıs 2026 Cuma 00:16 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Braga ile Freiburg karşı karşıya geldi.

Municipal de Braga Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Braga, 2-1'lik skorla kazandı.

Braga'nın gollerini 8. dakikada Demir Ege Tıknaz ile 90+2. dakikada Maho Dorgeles kaydetti. Freiburg'un tek golünü ise 16. dakikada Vincenzo Grifo attı.

Portekiz ekibi 45+2. dakikada Rodrigo Zalazar ile penaltı atışından yararlanamadı.

Braga'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Demir Ege Tıknaz 90 dakika sahada kaldı.

Eşleşmenin rövanş maçı 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Turu geçen takım Aston Villa - Nottingham Forest eşleşmesinin galibiyle final oynayacak.

