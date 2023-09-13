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Spor

Fenerbahçe transferden vazgeçti! Braga'dan Al Musrati için dev talep

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Al Musrati için Braga'nın istediği ücret sarı-lacivertlilere geri adım attırdı.

13 Eylül 2023 Çarşamba 18:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe transferden vazgeçti! Braga'dan Al Musrati için dev talep
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Transfer çalışmaları doğrultusunda 6 numaraya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye Braga forması giyen Libyalı yıldız Al Musrati'den kötü haber geldi.

25 MİLYON EURO İSTEDİLER

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Al Musrati için yaptığı 8 milyon euro'luk teklif, Braga tarafından kabul görmedi. Haberde; Braga'nın 27 yaşındaki oyuncu için 25 milyon euro istediği öne sürüldü.

AYRILMAK İSTEMİYOR

Ayrıca haberde; Al Musrati'nin de bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Braga'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı ve ayrılık durumunda sadece Avrupa'nın önde gelen liglerinden birine transfer olmak istediği belirtildi.

AL MUSRATI KİMDİR?

1.89 boyundaki Libyalı orta saha Al Musrati, kariyeri boyunca 204 resmi maçta görev yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 15 gol 11 asist kaydetti.

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