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Spor

Braga'dan Bruma hamlesi

Fenerbahçe'den Braga'ya ara transfer döneminde kiralanan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Armindo Bruma için Portekiz ekibi harekete geçti. Braga, sezon sonunda oyuncunun bonservisini almak için sarı-lacivertli ekibin kapısını çalacak.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 18:45 - Güncelleme:
Braga'dan Bruma hamlesi
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Braga, Fenerbahçe'den kiraladığı Armindo Bruma'nın bonservisini almak istiyor.

BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR

O'Jogo'da yer alan habere göre, Portekiz temsilsicinin Bruma'nın performansından memnun olduğu ve bonservisi için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı aktarıldı. Bruma'nın da Braga'da mutlu olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE TEKLİFLERE AÇIK

Fenerbahçe'nin ise 28 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri dinlemeye sıcak baktığı öne sürüldü.

BRAGA PERFORMANSI

Braga'da şu ana dek 17 maçta süre alan Bruma, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

Fenerbahçe, sezon başında Portekizli futbolcuyu PSV Eindhoven'den kadrosuna katmış, daha sonra ise 4.250 bin euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmıştı. Sarı-lacivertli takım, sezonun ilk yarısında yabancı kontenjanı nedeniyle Bruma'nın lisansını çıkartmamıştı.

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