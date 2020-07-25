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Spor

Brahim Darri Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Fatih Karagümrük'ün Fas asıllı Hollandalı futbolcusu Brahim Darri, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Sarı lacivertliler, Karagümrük'e 500 bin euro transfer ücreti ödeyecek.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:58 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:58
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Transferde düşük bütçeli oyunculara yönelen Sarı Lacivertli ekip, Karagümrük formasıyla dikkatleri üzerine çeken Brahim Darri'yi kadrosuna kattı. Kanarya, Fas asıllı Hollandalı futbolcunun bonservisi için Karagümrük'e 500 bin euro ödeyecek. Fatih Karagümrük'ün TFF 1. Lig play-off macerasının ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Bu sezon Karagümrük ile 31 karşılaşmaya çıkan ve 4 gol 1 asistlik Brahim Darri, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN SOSYAL MEDYA TALEBİ

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon sportif direktör koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, Darri'nin imza öncesi aktif olarak kullandığı Instagram hesabının temizlemesini istedi. Darri de Belözoğlu'nun bu talebini yanıtsız bırakmadı ve hesabında sadece 4 gönderi bıraktı.

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