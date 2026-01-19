İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2674
  • EURO
    50,4162
  • ALTIN
    6500.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Brahim Diaz'dan Fas halkına özür

Afrika Kupası finalinde kaçırdığı penaltının ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Brahim Diaz, Fas halkından özür diledi.

HABER MERKEZİ19 Ocak 2026 Pazartesi 19:45 - Güncelleme:
Brahim Diaz'dan Fas halkına özür
ABONE OL

Afrika Kupası'nda attığı 5 golle gol krallığına ulaşan ve Fas'ın finale kadar yükselmesinde kilit rol oynayan Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz, tüm bu başarılarına rağmen dün Senegal karşısında kariyerinin en acı anlarından birini yaşadı.

BRAHIM DIAZ'IN KAÇIRDIĞI PENALTI MAÇIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Afrika Kupası Finali'nde normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada, uzatma dakikalarında verilen tartışmalı penaltıda topun başına geçen Brahim Diaz, ülkesine şampiyonluğu getirebilecek bu kritik fırsatı değerlendiremedi.

Diaz'ın penaltıyı kaçırmasının ardından karşılaşma uzatmalara taşındı. Uzatma bölümünde Senegal adına Pape Gueye'nin attığı gol, Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu Senegal'e getirdi.

Mücadelenin bitiş düdüğüyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Brahim Diaz, kaçırdığı penaltı nedeniyle Fas halkından özür diledi.

"CANIM ÇOK ACIYOR"

Diaz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Canım çok acıyor.

Bu kupayı hayal etmiştim. Bana verdiğiniz tüm sevgi, her mesaj ve her destek beni yalnız olmadığımı hissettirdi. Sahip olduğum her şeyle, her şeyin üstünde kalbimle mücadele ettim.

Dün hata yaptım ve tüm sorumluluğu üstleniyorum, tüm kalbimle özür diliyorum.

Kendimi toparlamam zaman alacak çünkü bu yara kolay kolay iyileşmiyor, ama deneyeceğim. Bunu kendim için değil, bana inanan ve benimle birlikte acı çeken herkes için yapacağım.

Bir gün bu sevginin karşılığını verebilmek ve Fas halkı için bir gurur kaynağı olmak adına yoluma devam edeceğim."

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.