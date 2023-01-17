Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Hollandalı orta saha oyuncusu Branco van den Boomen, bonservisinde indirim yapmayan kulübünden Galatasaray için izin istedi.

"GALATASARAY'IN İLGİSİNİ HİSSEDİYORUM"

Dünya Kupası arasında Fanatik'e konuşan ve Galatasaray'a sıcak mesajlar gönderen Van den Boomen, bu kez de Fransız medyasına yaptığı açıklamada, "Galatasaray taraftarının ilgisini hissediyorum. Her futbolcu böyle büyük bir kulüpte oynamak ister" dedi.

KULÜBÜNDEN İZİN İSTEDİ

Sarı-Kırmızılılar, Boomen'i kış döneminde kadrosuna katmak için Toulouse'a teklif yaptı. Ancak Fransız kulübünün bonservis inadı, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalıyı da sonunda isyan ettirdi. Kulübünden Galatasaray'a transferi için izin isteyen Boomen, Fransız basınına flaş açıklamalar yaptı.

"GALATASARAY ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

Gazetecilerin, "Bu transfer döneminde Galatasaray'a transfer olacak mısın" sorusuna cevap veren Branco van den Boomen, "Galatasaray mı? Çok iyi olur. Taraftarların ilgisini şimdiden hissediyorum. Henüz resmi bir anlaşma olduğunu söyleyemem. Yani ne diyeceğimi tam olarak bilmiyorum. Ancak Galatasaray çok büyük bir kulüp. Her futbolcu böylesine önemli bir kulüpte oynamak ister" ifadelerini kullandı.

SERGIO OLIVEIRA'YA ALTERNATİF

Özellikle Sergio Oliveira'ya alternatif veya onun yanında oynayacak kalitede bir isim arayışında olan Sarı-Kırmızılılar, bu arayışı Boomen transferiyle noktalamak istiyor.