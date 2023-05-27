Branco van den Boomen'den Galatasaray'a kötü haber

Toulouse ile sözleşmesi biten ve Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Branco van den Boomen Ajax ile prensip anlaşmasına vardı.

Toulouse ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve Fransız ekibinin takımdan ayrılacağını açıkladığı Branco van den Boomen'in yeni takımı netlik kazanıyor.

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Hollandalı futbolcunun, ülkesine dönmeye hazırlandığı belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Ajax'ın 27 yaşındaki futbolcu ile prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.

Branco van den Boomen'in Ajax ile uzun süreli bir sözleşme imzalayacağı ve sağlık kontrollerinin kısa süre içerisinde tamamlanacağı vurgulandı.

Toulouse forması altında bu sezon 38 maça çıkan Hollandalı futbolcu, 6 gol attı ve 13 asist yaptı.