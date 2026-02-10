İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2026 Salı / 23 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6346
  • EURO
    51,9187
  • ALTIN
    7029.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Brandon Ingram, Curry'nin yerine NBA All-Star kadrosunda
Spor

Brandon Ingram, Curry'nin yerine NBA All-Star kadrosunda

Brandon Ingram, sakatlanan Stephen Curry'nin yerine 2026 NBA All-Star kadrosuna dahil edildi.

AA10 Şubat 2026 Salı 21:49 - Güncelleme:
Brandon Ingram, Curry'nin yerine NBA All-Star kadrosunda
ABONE OL

Toronto Raptors'ın forveti Brandon Ingram, sakatlığı bulunan Golden State Warriors'ın oyun kurucusu Stephen Curry'nin yerine NBA All-Star kadrosuna dahil edildi.

NBA'den yapılan açıklamada, "NBA Başkanı Adam Silver, Toronto Raptors'ın forvet oyuncusu Brandon Ingram'ı, sakatlanan Golden State Warriors oyuncusu Stephen Curry'nin yerine 2026 NBA All-Star maçında (15 Şubat Pazar) ABD takımı kadrosunda yer alması için görevlendirdi." denildi.

Kariyerinde ikinci defa All-Star'a seçilen 28 yaşındaki basketbolcu, bu sezon NBA'de forma giydiği 52 maçta 22 sayı, 5,8 ribaunt ve 3,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Gökyüzünde nefes kesen anlar: F-16'lar peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.