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Spor

Breidablik-Başakşehir | CANLI

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İzlanda'nın Breidablik takımı ile karşı karşıya geliyor. Breidablik - Başakşehir maçının canlı skor takibi Star.com.tr'de...

4 Ağustos 2022 Perşembe 21:23 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu maçında Medipol Başakşehir, İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk oluyor.. Kopavogsvöllur Stadı'nda saat 21.45 başlayan Breidablik - Başakşehir maçını Finlandiya Futbol Federasyonu'ndan Petri Viljanen yönetiyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

BREİDABLİK: 0 - BAŞAKŞEHİR: 0

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorvaldsson, Thornhalsson

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Deniz Türüç, Aleksic, Ömer Ali Şahiner, Münir, Okaka

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