UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu maçında Medipol Başakşehir, İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk oluyor.. Kopavogsvöllur Stadı'nda saat 21.45 başlayan Breidablik - Başakşehir maçını Finlandiya Futbol Federasyonu'ndan Petri Viljanen yönetiyor.
Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...
BREİDABLİK: 0 - BAŞAKŞEHİR: 0
Takımların ilk 11'leri şöyle:
Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorvaldsson, Thornhalsson
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Deniz Türüç, Aleksic, Ömer Ali Şahiner, Münir, Okaka