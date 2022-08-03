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Spor

Breidablik - Başakşehir maçı hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olacak. Peki Breidablik - Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

AA3 Ağustos 2022 Çarşamba 09:43 - Güncelleme:
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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İzlanda'nın Breidablik takımına konuk olacak.

Kopavogsvöllur Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak mücadeleyi Finlandiya Futbol Federasyonundan hakem Petri Viljanen yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Medipol Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Mesut Özil bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Bu mücadelenin rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

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