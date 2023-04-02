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Spor

Brendan Rodgers, Leicester City'den ayrıldı

Premier Lig ekiplerinde Leicester City, 4 yıldır takımın çalıştırıcılığını üstlenen teknik direktör Brendan Rodgers ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

AA2 Nisan 2023 Pazar 17:15 - Güncelleme:
Brendan Rodgers, Leicester City'den ayrıldı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, teknik direktör Brendan Rodgers ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, dört yıldır takımın teknik direktörlük görevini üstlenen 50 yaşındaki çalıştırıcıyla gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Ligde yaptığı son 6 maçta bir puan toplayabilen ve 25 puanla küme düşme hattında yer alan Leiceser City'de, Rodgers'ın yardımcıları Chris Davies ve Glen Driscoll da takımdan ayrıldı.

Leicester City, Rodgers döneminde 2021 yılında İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Süper Kupa'yı (Community Shield) kazanmıştı. Kuzey İrlandalı teknik adam, daha önce Liverpool, Celtic, Swansea City, Reading ve Watford takımlarını çalıştırmıştı.

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