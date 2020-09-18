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Spor

Brendan Rodgers'tan Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler

İngiliz ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda umutlu olduğunu söyledi.

AA18 Eylül 2020 Cuma 20:42 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 20:49
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Brendan Rodgers, düzenlediği basın toplantısında, mavi-beyazlı takımın transfer gündemine ilişkin sorulara yanıt verdi.

Cengiz Ünder ile ilgilendiklerini doğrulayan Kuzey İrlandalı teknik adam, "O çok iyi bir oyuncu. Kulübü ile görüşmeler yaptık ve bu konuda umutluyuz." ifadelerini kullandı.

İtalyan basını, Leicester City için Roma'da sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki milli futbolcunun, satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibine kiralanacağını öne sürmüştü.

Cengiz Ünder, 2017 yılında Medipol Başakşehir'den transfer olduğu Roma'da son iki sezonda geçirdiği sakatlıklardan dolayı fazla forma şansı bulamamıştı.

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