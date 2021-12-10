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Spor

Brendan Rogers: Konferans Ligi'nin ne tür bir turnuva olduğunu bile bilmiyorum

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rogers, UEFA Avrupa Ligi'nde mağlup oldukları Napoli maçının ardından açıklamalarda bulundu.

10 Aralık 2021 Cuma 19:06 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 19:06
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İngiliz ekiplerinden Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rogers, UEFA Avrupa Ligi'nde Napoli'ye yenilerek Konferans Ligi'ne düşmeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Brendan Rogers yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse, bunun ne tür bir turnuva olduğunu bile bilmiyorum. Ben Avrupa Ligi'nde grup aşamasını kazanmaya ya da en azından ikinci sırayı almaya odaklanmıştım." şeklinde konuştu.

Rogers ayrıca, "Turnuvaya saygısızlık etmek istemem ama bununla ilgili bir fikrim olduğundan gerçekten emin değilim. Kesinlikle her şeyi öğreneceğim." ifadelerini kullandı.

Grubunu 3. bitiren İngiliz kulübü, Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.

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