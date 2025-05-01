Brentford, Nottingham Forest'ı 2 golle geçti

İngiltere Premier Lig'de 34. haftasında Brentford, deplasmanda Nottingham Forest'a konuk oldu.

City Ground'da oynanan mücadeleyi Brentford, 2-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Kevin Schade ve 70. dakikada Yoane Wissa kaydetti.

Brentford'da milli futbolcu Yunus Emre Konak, karşılaşmaya 84. dakikada dahil oldu.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Notttingham Forest, son 5 lig maçında 3. mağlubiyetini yaşadı ve ilk 4 yarışında büyük bir yara aldı. Forest, ligde 60 puan ile 6. sırada yer alıyor.

Brentford, aldığı galibiyet ile birlikte puanını 48'e yükseltti ve 11. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Brentford, Manchester United'ı konuk edecek. Nottingham Forest, Crystal Palace'a konuk olacak.