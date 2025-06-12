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Spor

Brentford, Yehor Yarmolyuk'un bonservisini belirledi!

Premier Lig ekibi Brentford transfer tekliflerine açık olduğu 21 yaşındaki oyuncusu Yehor Yarmolyuk bonservisini 30 milyon euro olarak belirledi.

HABER MERKEZİ12 Haziran 2025 Perşembe 09:12 - Güncelleme:
Brentford, Yehor Yarmolyuk'un bonservisini belirledi!
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CaughtOffside'a göre Brentford, yaz transfer döneminde Yehor Yarmolyuk için gelecek tekliflere açık. 21 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu için yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde teklifler değerlendirilecek. Brentford, oyuncuyu kadroda tutmak istese de ciddi teklifleri masaya almayı planlıyor.

2031'e kadar sözleşmesi bulunan Yarmolyuk'a İngiltere ve İspanya'dan somut teklifler gelirken, Borussia Dortmund, Napoli, Burnley, Leeds, Tottenham, Everton ve Wolverhampton gibi kulüpler de oyuncuyu takip ediyor. Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 35 maça çıkan genç yıldız, hem defansif hem hücum katkısıyla öne çıktı. Ukrayna milli takımının geniş kadrosuna da davet edilen Yarmolyuk'un transferi yaz döneminin dikkat çeken hamlelerinden biri olabilir.

  • bonservis
  • Brentford
  • Yehor Yarmolyuk

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