Brentford, Yehor Yarmolyuk'un bonservisini belirledi!

CaughtOffside'a göre Brentford, yaz transfer döneminde Yehor Yarmolyuk için gelecek tekliflere açık. 21 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu için yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde teklifler değerlendirilecek. Brentford, oyuncuyu kadroda tutmak istese de ciddi teklifleri masaya almayı planlıyor.

2031'e kadar sözleşmesi bulunan Yarmolyuk'a İngiltere ve İspanya'dan somut teklifler gelirken, Borussia Dortmund, Napoli, Burnley, Leeds, Tottenham, Everton ve Wolverhampton gibi kulüpler de oyuncuyu takip ediyor. Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 35 maça çıkan genç yıldız, hem defansif hem hücum katkısıyla öne çıktı. Ukrayna milli takımının geniş kadrosuna da davet edilen Yarmolyuk'un transferi yaz döneminin dikkat çeken hamlelerinden biri olabilir.