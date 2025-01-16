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Spor

Brentford'da Yunus Emre Konak kararı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen Yunus Emre Konak, takımdan ayrılabilir. İngiliz basınında yer alan habere göre, Brentford'un, 19 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istediği belirtildi.

Haber Merkezi16 Ocak 2025 Perşembe 18:19 - Güncelleme:
Brentford'da Yunus Emre Konak kararı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen Yunus Emre Konak, takımdan ayrılabilir.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Brentford'un, 19 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istediği belirtildi.

Kulübün, genç oyuncunun kiralanması için çalışmaları olduğu öne sürüldü.

19 yaşındaki Yunus Emre Konak, bu sezon Brentford'da 7 maçta 47 dakika süre buldu.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Yunus Emre Konak'ın bonservisinin bulunduğu Brentford ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

  • Yunus Emre Konak
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