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Spor

Brest, Islam Slimani'nin peşinde

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Brest'in Sporting'de forma giyen Islam Slimani ile ilgilendiği iddia edildi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 20:17 - Güncelleme:
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Sporting'in Cezayerli forveti Islam Slimani için önemli bir iddia geldi.

Portekiz basınında yer alan habere göre, Sporting'de forma giyen Islam Slimani ile Brest'in ilgilendiği belirtildi.

Haberde 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncu için Sporting, Ligue 1 ekibinden gelecek olan herhangi bir teklife sıcak bakacağı ifade edildi.

Öte yandan Portekiz ekibinin oyuncuyu ücretsiz bırakmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve az da olsa bir miktar bonservis beklentisinde olduğu kaydedildi.

Cezayirli futbolcu, 2018-19 yılında Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymiş ve 25 maçta 5 gol atmıştı.

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