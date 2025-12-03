İSTANBUL 16°C / 7°C
Brezilya basını duyurdu! Beşiktaş'tan Everton Cebolinha hamlesi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş düğmeye bastı. Siyah beyazlı ekip, Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncusu Everton Cebolinha'yı gündemine aldı. İşte detaylar....

3 Aralık 2025 Çarşamba 08:56
Brezilya basını duyurdu! Beşiktaş'tan Everton Cebolinha hamlesi
Ocak ayında 4-5 oyuncuyla kadrosunu güçlendirmek için hazırlık yapan Beşiktaş'ın gündeminde, Flamengo'nun Brezilyalı oyuncusu Everton Cebolinha var. Brezilya basınına göre 30 Haziran 2026'da kulübüyle sözleşmesi bitecek olan oyuncunun kontratını uzatmak için Flamengo girişimlerde bulundu. Ancak Avrupa'ya gitmek isteyen Everton Cebolinha bunu kabul etmedi. Bu yüzden 29 yaşındaki sol bekin Ocak ayında ayrılma ihtimali güçlendi. Flamengo da 2022 yılında 17.5 milyon ABD doları yatırım yaptığı oyuncuyu ocakta satarak bu paranın bir kısmını geri kazanmayı umut ediyor. Tecrübeli sol açık için devrede olan sadece Beşiktaş değil. Brezilya basınına göre Palmeiras da oyuncunun peşinde.

