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Spor

Brezilya basını duyurdu! Fenerbahçe, Wesley Teixeira'da mutlu sona yakın

Transfer çalışmalarını son sürat devam ettiren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Brezilya basınında yer alan haberlere göre sarı lacivertli ekip, Corinthians forması giyen 19 yaşındaki genç yıldız Wesley Teixeira ile her konuda anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Akşam29 Temmuz 2024 Pazartesi 09:10 - Güncelleme:
Brezilya basını duyurdu! Fenerbahçe, Wesley Teixeira'da mutlu sona yakın
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Santrfor bölgesine Youssef En-Nesyri'yi alan ve kanatları da Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın ile takviye eden Fenerbahçe, transferde frene basmıyor. Bir süredir Brezilya basınında yer alan Wesley Teixeira iddialarına bir yenisi daha eklendi. Brezilyalı transfer uzmanı gazeteci Jorge Nicola, iki tarafın anlaşmaya oldukça yakın olduğunu ve kısa sürede resmiyete dökülmesinin beklendiğini belirtti. Nicola, oyuncunun kulübü Corinthians ve 19'luk yıldızın ufak pürüzler hariç tüm şartları onayladığını belirtti.

İNGİLTERE'DEN TALİBİ VAR

Öte yandan Brezilya basınındaki farklı kaynaklara göre, 19 yaşındaki hücumcunun tek talibi F.Bahçe değil. UOL Esporte'nin haberine göre; Premier Lig'den ismi henüz açıklanmayan bir takım, Wesley için devreye girdi. Ada ekibinin, oyuncunun kulübü Corinthians'a ilettiği teklifin, sarı lacivertlilerin teklifinden daha iyi olduğu belirtildi. Haberde, Wesley Teixeira ile ilgili kararın önümüzdeki hafta nihayete ermesinin beklendiği vurgulandı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Profesyonel kariyerinde yalnızca Brezilya'da Corinthians forması giyen Wesley, geçen sezon 40 maçta 5 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

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