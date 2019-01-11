10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4445
  • 6,2743
  • 226.208
  • 91.773
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Brezilya basını, PSG'nin Galatasaray'dan Fernando'yu istediğini yazdı

Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel'in talebi üzerine Fernando Reges için Galatasaray ile temasa geçti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Brezilya basını flaş bir iddiayı ortaya attı: "PSG, Galatasaray'dan Fernando Reges'i istedi..."

Teknik direktörü Thomas Tuchel'in ısrarla bir forvet istemesi üzerine arayışlara başlayan PSG Sportif Direktörü Antero Henrique'nin, UEFA'nın FFP kurallarını da gözeterek maliyeti düşük bir orta saha oyuncusu aradığı belirtildi. UOL Esporte'de yer alan habere göre; Henrique, Fernando için Galatasaray'dan fiyat istedi. Galatasaray'ın bunun üzerine Fransız ekibinden bonservis için 6 milyon Euro talep ettiği yazıldı.

Fernando Reges'in Portekiz pasaportu olması ve PSG için yabancı sayılmaması nedeniyle öne çıktığı belirtilirken, Antero Henrique'nin 31 yaşındaki oyuncuyu Porto'ya aldıran isim olduğu da vurgulandı.

"KISA VADELİ TRANSFER"

Adrien Rabiot'nun olası ayrılığı sonrası orta saha rotasyonu daralan ve Marquinhos, Kehrer gibi stoperlerini orta sahada oynayan PSG'nin, Fernando'ya kısa vadeli ancak büyük hedefler doğrultusunda iş yapabilecek bir oyuncu olarak görüldüğü belirtildi.

PSG'nin yaz transfer dönemi için Napoli'den Allan'ı gözüne kestirdiği ancak 90 milyon Euroluk maliyetin ara transfer için zorlayacağının da altı çizildi.

ANTERO HENRIQUE, 720 BİN EURO'YA ALDIRDI

Villa Nova altyapısından yetişen Fernando, 2007 yazında 720 bin Euro bonservis karşılığında Antero Henrique tarafından Porto'ya transfer edildi. Porto, 1 senesi kiralık olmak üzere toplam 7 sene bünyesinde bulundurduğu oyuncuyu 15 milyon Euro'ya Manchester City'e sattı. Manchester City'deki 3 sezonunun ardından Galatasaray, 6 milyon Euro bonservisle yıldız oyuncuyu transfer etti.

Fernando, Galatasaray'da oynadığı 43 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı.

(Sporx)

FETÖ´cü Kanter ABD medyasına Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Milyonları ilgilendiriyor! İade süreci başladı

Milyonları ilgilendiriyor! İade süreci başladı

"ABD, Suriye'de kalmak istediği izlenimi bırakıyor"

'ABD, Suriye'de kalmak istediği izlenimi bırakıyor'

SpaceX uzaya roket gönderiyor

SpaceX uzaya roket gönderiyor

Son başvuru günü 15 Şubat

Son başvuru günü 15 Şubat

'Rusya'ya taviz vermek zorunda değiliz'

'Rusya'ya taviz vermek zorunda değiliz'

Taksit sınırı ile ilgili yeni düzenleme

Taksit sınırı ile ilgili yeni düzenleme

Trump'tan olağanüstü hal tehdidi

Trump'tan olağanüstü hal tehdidi

Karadeniz'de PKK'ya son yılların en büyük darbesi

Karadeniz'de PKK'ya son yılların en büyük darbesi
 

POPÜLER HABERLER

Ünlü sanatçı sahneden inerken Erdoğan devreye girdi

Ünlü sanatçı sahneden inerken Erdoğan devreye girdi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA