Brezilya basını, PSG'nin Galatasaray'dan Fernando'yu istediğini yazdı

Brezilya basını flaş bir iddiayı ortaya attı: "PSG, Galatasaray'dan Fernando Reges'i istedi..."

Teknik direktörü Thomas Tuchel'in ısrarla bir forvet istemesi üzerine arayışlara başlayan PSG Sportif Direktörü Antero Henrique'nin, UEFA'nın FFP kurallarını da gözeterek maliyeti düşük bir orta saha oyuncusu aradığı belirtildi. UOL Esporte'de yer alan habere göre; Henrique, Fernando için Galatasaray'dan fiyat istedi. Galatasaray'ın bunun üzerine Fransız ekibinden bonservis için 6 milyon Euro talep ettiği yazıldı.

Fernando Reges'in Portekiz pasaportu olması ve PSG için yabancı sayılmaması nedeniyle öne çıktığı belirtilirken, Antero Henrique'nin 31 yaşındaki oyuncuyu Porto'ya aldıran isim olduğu da vurgulandı.

"KISA VADELİ TRANSFER"

Adrien Rabiot'nun olası ayrılığı sonrası orta saha rotasyonu daralan ve Marquinhos, Kehrer gibi stoperlerini orta sahada oynayan PSG'nin, Fernando'ya kısa vadeli ancak büyük hedefler doğrultusunda iş yapabilecek bir oyuncu olarak görüldüğü belirtildi.

PSG'nin yaz transfer dönemi için Napoli'den Allan'ı gözüne kestirdiği ancak 90 milyon Euroluk maliyetin ara transfer için zorlayacağının da altı çizildi.

ANTERO HENRIQUE, 720 BİN EURO'YA ALDIRDI

Villa Nova altyapısından yetişen Fernando, 2007 yazında 720 bin Euro bonservis karşılığında Antero Henrique tarafından Porto'ya transfer edildi. Porto, 1 senesi kiralık olmak üzere toplam 7 sene bünyesinde bulundurduğu oyuncuyu 15 milyon Euro'ya Manchester City'e sattı. Manchester City'deki 3 sezonunun ardından Galatasaray, 6 milyon Euro bonservisle yıldız oyuncuyu transfer etti.

Fernando, Galatasaray'da oynadığı 43 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı.

(Sporx)