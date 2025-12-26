Brezilya'dan gelen iddialara göre Atletico Mineiro, orta saha hattı için Fred ismini gündemine aldı.

Brezilyalı gazeteci Guilherme Frossard'ın aktardığı bilgilere göre, Atletico Mineiro, Fenerbahçe'de forma giyen Fred için ilk temasları kurdu.

32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun uzun süredir kulübün transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı ve hatta "rüya transfer" olarak görüldüğü ifade ediliyor.

Haberde, Fred'in de yeniden Atletico Mineiro formasını giymeye olumlu yaklaştığı belirtilirken, iki kulüp arasındaki görüşmelerin yapıcı bir şekilde sürdüğü kaydedildi. Transferin akıbetinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı-lacivertli ekipte 24 karşılaşmada görev alan Fred, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.