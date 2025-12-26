İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9212
  • EURO
    50,6315
  • ALTIN
    6264.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Brezilya basını yazdı! Fenerbahçe'nin yıldızı gündemde
Spor

Brezilya basını yazdı! Fenerbahçe'nin yıldızı gündemde

Brezilya basınına göre Atletico Mineiro, orta saha hattı için Fenerbahçe'den Fred'i gündemine aldı. Deneyimli futbolcunun da transfere olumlu yaklaştığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ26 Aralık 2025 Cuma 18:11 - Güncelleme:
Brezilya basını yazdı! Fenerbahçe'nin yıldızı gündemde
ABONE OL

Brezilya'dan gelen iddialara göre Atletico Mineiro, orta saha hattı için Fred ismini gündemine aldı.

Brezilyalı gazeteci Guilherme Frossard'ın aktardığı bilgilere göre, Atletico Mineiro, Fenerbahçe'de forma giyen Fred için ilk temasları kurdu.

"RÜYA TRANSFER"

32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun uzun süredir kulübün transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı ve hatta "rüya transfer" olarak görüldüğü ifade ediliyor.

Haberde, Fred'in de yeniden Atletico Mineiro formasını giymeye olumlu yaklaştığı belirtilirken, iki kulüp arasındaki görüşmelerin yapıcı bir şekilde sürdüğü kaydedildi. Transferin akıbetinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı-lacivertli ekipte 24 karşılaşmada görev alan Fred, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.