Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunan Fred, Brezilya basınına transfer açıklamasına bulundu.

Süper Lig'de devre arasına girilmesiyle birlikte Fred, Brezilyalı'nın Belo Horizonte şehrinde ailesiyle birlikte tatil yapıyor. Brezilya basını tecrübeli oyuncu eşi ile birlikte Lagoa da Pampulha gölü kenarında koşarken görüntüledi.

ATLETICO MINEIRO, FRED'İ İSTİYOR

Atletico Mineiro, Fred'in transferini sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Brezilya kulübünün CEO'su Paulo Bracks, Haziran ayında verdiği röportajda oyuncuya olan ilgisini açıkça dile getirmişti.

TRANSFER SORUSUNA CEVAP

Öte yandan Brezilya basını koşu yaptığı esnada No Ataque muhabiri tarafından "Atletico Mineiro'ya dönecek misin?" sorusuna Fenerbahçeli futbolcu Fred'in gülümseyerek "Göreceğiz" cevabını verdiğini yazdı.