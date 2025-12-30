İSTANBUL 14°C / 3°C
Spor

Brezilya basınına konuştu! Fred'den transfer cevabı

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki deneyimli yıldızı Fred ülkesi Brezilya'da önemli açıklamalarda bulundu. Brezilya basınının transfer sorusuna Fred 'Göreceğiz' diyerek cevap verdi. İşte detaylar...

30 Aralık 2025 Salı 11:10
Brezilya basınına konuştu! Fred'den transfer cevabı
Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunan Fred, Brezilya basınına transfer açıklamasına bulundu.

Süper Lig'de devre arasına girilmesiyle birlikte Fred, Brezilyalı'nın Belo Horizonte şehrinde ailesiyle birlikte tatil yapıyor. Brezilya basını tecrübeli oyuncu eşi ile birlikte Lagoa da Pampulha gölü kenarında koşarken görüntüledi.

ATLETICO MINEIRO, FRED'İ İSTİYOR

Atletico Mineiro, Fred'in transferini sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Brezilya kulübünün CEO'su Paulo Bracks, Haziran ayında verdiği röportajda oyuncuya olan ilgisini açıkça dile getirmişti.

TRANSFER SORUSUNA CEVAP

Öte yandan Brezilya basını koşu yaptığı esnada No Ataque muhabiri tarafından "Atletico Mineiro'ya dönecek misin?" sorusuna Fenerbahçeli futbolcu Fred'in gülümseyerek "Göreceğiz" cevabını verdiğini yazdı.

