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Spor

Brezilya, Çin'i yendi: Namağlup serisini sürdürdü

2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Brezilya, Çin'i 3-1 mağlup etti.

AA20 Haziran 2026 Cumartesi 19:31 - Güncelleme:
Brezilya, Çin'i yendi: Namağlup serisini sürdürdü
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2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında Brezilya, Çin'i 3-1 yendi.

Bu sonuçla Brezilya 7. galibiyetle namağlup şekilde yoluna devam ederken, Çin ise 2. kez yenildi.

Salon: Ankara

Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

Çin: Li, Guo, Tang, Zhuang, Aoqian Wang, Zhang (Mengjie Wang, Gong, Yuanyuan Wang, Dong, Xie, Ni, Chen, Yang)

Brezilya: Bergmann, Luzia, Rosamaria, Ana Cristina, Julia, Macris (Marcelle, Roberta, Kisy, Helena, Tainara, Diana)

Setler: 24-26, 18-25, 25-19, 15-25

Süre: 113 dakika

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