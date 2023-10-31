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Spor

Brezilya Devlet Başkanı'ndan Messi'ye övgü dolu sözler

Dün akşam yapılan Ballon d'Or töreninde kariyerinde 8. kez yılın en iyi futbolcusu seçilen Lionel Messi için Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva önemli ifadelerde bulundu.

31 Ekim 2023 Salı 23:50 - Güncelleme:
Brezilya Devlet Başkanı'ndan Messi'ye övgü dolu sözler
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Kariyerinde 8. kez Ballon d'Or ödülünü kazanarak tarihe adını altın harflerle kazıyan Lionel Messi için Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva övgü dolu bir açıklama yaptı.

Son zamanlarda Brezilya'nın, Lionel Messi gibi bir idol çıkaramadığını söyleyen Luiz Inacio Lula da Silva'nın açıklamaları şu şekilde:

"Messi, 36 yaşında Dünya Kupası'nı ve Ballon d'Or'u kazandı. Televizyona çıkıp bir anda ortadan kaybolan çocuklar onu örnek almalı. Brezilya, Messi gibi gerçek bir idole sahip olalı kaç yıl oldu?"

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