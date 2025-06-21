İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2025 Cumartesi / 25 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7257
  • EURO
    45,7856
  • ALTIN
    4297.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Brezilya, Dominik Cumhuriyeti'ne set vermeden kazandı
Spor

Brezilya, Dominik Cumhuriyeti'ne set vermeden kazandı

2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Brezilya, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi.

AA21 Haziran 2025 Cumartesi 18:00 - Güncelleme:
Brezilya, Dominik Cumhuriyeti'ne set vermeden kazandı
ABONE OL

2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Brezilya, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi.

Brezilya organizasyonda 6. galibiyetini elde ederken, Dominik Cumhuriyeti ise 4. kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)

Dominik Cumhuriyeti: Pena Isabel, A. Rodriguez, Gonzalez, Puente, Gaila, B. Martinez (Y. Rodriguez, Caraballo, Marte, Tapia)

Brezilya: Ana Cristina, Tainara, Diana, Julia, Macris, Bergmann (Lais, Gabi)

Setler: 23-25, 18-25, 20-25

Süre: 78 dakika

  • 2025 VNL İstanbul
  • Brezilya Dominik
  • FIVB maçı

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.