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Spor

Brezilya, Dünya Kupası adaylığından çekildi

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanabilecek kemer sıkma tedbirlerini göz önünde bulundurarak 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası adaylığından çekildiklerini açıkladı.

AA09 Haziran 2020 Salı 13:21 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 13:21
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CFB'den yapılan açıklamada, FIFA'nın adaylık süreci için öngörülen harcamalara ilişkin devletten garanti istediği hatırlatılarak, "Devletimiz, olası ekonomik ve mali kemer sıkma önlemlerini göz önünde bulundurarak Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde garanti vermeyi uygun bulmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca adaylıktan çekilen Brezilya'nın, Kolombiya'yı destekleyeceği de belirtildi.

10 Temmuz-20 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahipliği için Kolombiya dışında Japonya ve ortak adaylık başvurusu yapan Avustralya ile Yeni Zelanda yarışacak.

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