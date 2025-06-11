Brezilya, Dünya Kupası biletini kaptı

Brezilya, Neo Química Arena'da Paraguay karşısında aldığı 1-0'lık kritik galibiyetle 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yerini resmen garantiledi. Ev sahibi Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika dahil olmak üzere toplam 13 takım, şu ana kadar turnuvaya katılımını doğruladı.

Dünya Kupası formatının 48 takıma genişlemesiyle Güney Amerika'dan altı ülke doğrudan grup aşamasına katılırken, bir başka takım playoff turuna kalacak. Brezilya, 25 puanla elemelerde üçüncü sırada yer alıyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya, Ekvador ile alınan açılış beraberliğinin ardından Paraguay karşısında ilk galibiyetini aldı. Takım, Eylül ayında Şili ve Bolivya'ya karşı iç saha ve deplasman maçlarıyla elemeleri tamamlayacak.

2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen 13 takım (11 Haziran itibarıyla) şunlar: Kanada (ev sahibi), Amerika Birleşik Devletleri (ev sahibi), Meksika (ev sahibi), Arjantin, İran, Japonya, Yeni Zelanda, Özbekistan, Ürdün, Güney Kore, Avustralya, Brezilya ve Ekvador.