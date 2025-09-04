İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2025 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1726
  • EURO
    48,1189
  • ALTIN
    4694.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Brezilya, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde
Spor

Brezilya, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Fransa'yı 3-0 mağlup eden Brezilya yarı finale yükseldi.

AA4 Eylül 2025 Perşembe 15:23 - Güncelleme:
Brezilya, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde
ABONE OL

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Brezilya, Fransa'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Brezilya, yarı finalde İtalya ile eşleşti. Maç, 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Salon: Huamark

Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Yuliya Akulova (Kazakistan)

Brezilya: Julia, Roberta, Gabi, Diana, Rosamaria, Bergmann (Marcelle, Macris, Kisy, Helena)

Fransa: Rotar, Elouga, Ndiaye, Cazaute, Sylves, Stojiljkovic (Gelin, Giardino, Selosse, Gicquel)

Setler: 27-25, 33-31, 25-19

Süre: 87 dakika

ÖNERİLEN VİDEO

Otogarda kan donduran olay! Herkesin gözü önünde kızına tüfekle ateş etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.