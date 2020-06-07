07 Haziran 2020 Pazar 20:26 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 20:26

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un genç futbolcusu Trent Alexander-Arnold, Brezilyalı efsane sağ bek Cafu’dan övgü dolu sözler aldı.

21 yaşındaki İngiliz savunmacı, 2018’den beri Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp’un vazgeçilmezleri arasında girerken, geçtiğimiz sezon Premier Lig’de en fazla asist yapan savunmacı olarak tarihe geçti.

SÜPER YILDIZ OLMA POTANSİYELİ VAR



Daha önce Alexander-Arnold’un Ballon d’Or’u kazanabileceğini söyleyen bir dönemin efsane sağ beki Cafu, İngiliz futbolunun modern futbolun süper yıldızı olma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Arnold’un kendisiyle karşılaştırılmasından duyduğu memnuniyeti belirten Cafu, FIFA’ya verdiği röportajda “Sansasyonel bir oyuncu, nadir bir yetenek. Eğer olduğu gibi oynamaya devam ederse, dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilecektir” şeklinde konuştu.

Arnold’un oyun tarzının Brezilyalı futbolculara benzeten Cafu, “Teknik açıdan inanılmaz, kalitesi çok yüksek. Brezilyalılara özgü bir tarzı var. Onu izlemeyi seviyorum. Böyle harika bir takımda oynamak onun gelişmesine çok yardımcı olacak” yorumunda bulundu.

Cafu’nun daha önce kendisi hakkında yaptığı yorumlara Şubat ayında yanıt veren İngiliz savunmacı, “Futbolun efsanesinden övgü almak çok güzel. Gerçekten ona minnettarım ve teşekkür ediyorum” demişti.