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Spor

Brezilya, Gine'yi farklı mağlup etti

Afrika takımlarından Gine ile dostluk maçında karşı karşıya gelen Brezilya, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.

18 Haziran 2023 Pazar 01:37 - Güncelleme:
Brezilya, Gine'yi farklı mağlup etti
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Dostluk maçında Brezilya, sahasında Afrika ekibi Gine ile karşı karşıya geldi.

İspanya'daki RCDE Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Brezilya 4-1 kazandı.

Geçtiğimiz haftalarda Real Madridli Vinicius Junior'a yapılan ırkçı tezahüratlara dikkat çekmek amacıyla Brezilya maça siyah formayla çıktı. Güney Amerika ekibi 27'de Joelinton ve 30'da Rodrygo'nun golleriyle iki farklı öne geçti. Guirassy'nin 36'daki golüyle fark bire indi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

Hızını kesmeyen Brezilya 47. dakikada Eder Militao ile yeniden farkı ikiye çıkardı ve 88'de Vinicius Jr. 88'deki penaltı golüyle maçın skorunu belirledi.

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