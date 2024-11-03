İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2024 Pazar / 2 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3122
  • EURO
    37,22
  • ALTIN
    3018.55
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Brezilya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in
Spor

Brezilya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. etabı Brezilya Grand Prix'sine, McLaren pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.

AA3 Kasım 2024 Pazar 15:54 - Güncelleme:
Brezilya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in
ABONE OL

Yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen sıralama turları, Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde gerçekleştirildi.

Yağış altında büyük sürprizlerin yaşandığı ve çok sayıda kaza ile kırmızı bayrağa neden olan sıralama turlarında 1 dakika 23.405 saniyelik derece elde eden Büyük Britanyalı Norris, ilk cebe yerleşti.

Norris'in 0.173 saniye arkasında yer alan Büyük Britanyalı George Russell (Mercedes) ikinci, 0.706 saniye gerisindeki Japon Yuki Tsunoda (RB) ise üçüncü sırayı aldı.

Pilotlar klasmanı lideri Max Verstappen'in yanı sıra Carlos Sainz, Sergio Perez, Lewis Hamilton gibi isimler ise yağış ve kazaların etkisiyle sıralama turlarında son seansa kalamadı.

Brezilya Grand Prix'si, bugün TSİ 18.30'da 71 tur üzerinden koşulacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.