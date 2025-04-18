Brezilya Futbol Federasyonu, Dorrival Junior ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

Brezilya Milli Takımı için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun adı da gündeme gelmişti.

MOURINHO'DAN TEKLİFE RET

Duncan Castles'in haberine göre, Brezilya Futbol Federasyonu, Portekizli teknik adam ile temasa geçti ve teklif yaptı.

Jose Mourinho, Brezilya'dan gelen bu teklifi geri çevirdi.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Brezilya Milli Takımı'nın gündeminde Carlo Ancelotti ve Jorge Jesus da bulunuyor.