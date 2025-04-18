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Spor

Brezilya ile anılıyordu! Jose Mourinho kararını verdi

Brezilya Futbol Federasyonu, Dorrival Junior ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına başladı. Jose Mourinho da adı geçen isimlerden biriydi. Portekizli hoca bu konuda kararını verdi.

Haber Merkezi18 Nisan 2025 Cuma 17:50 - Güncelleme:
Brezilya ile anılıyordu! Jose Mourinho kararını verdi
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Brezilya Futbol Federasyonu, Dorrival Junior ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

Brezilya Milli Takımı için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun adı da gündeme gelmişti.

MOURINHO'DAN TEKLİFE RET

Duncan Castles'in haberine göre, Brezilya Futbol Federasyonu, Portekizli teknik adam ile temasa geçti ve teklif yaptı.

Jose Mourinho, Brezilya'dan gelen bu teklifi geri çevirdi.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Brezilya Milli Takımı'nın gündeminde Carlo Ancelotti ve Jorge Jesus da bulunuyor.

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