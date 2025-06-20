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Spor

Brezilya, Kanada'yı rahat geçti

Brezilya, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul etabında karşı karşıya geldiği Kanada'yı 3-0 mağlup etti.

AA20 Haziran 2025 Cuma 22:26 - Güncelleme:
Brezilya, Kanada'yı rahat geçti
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2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Brezilya, Kanada'yı 3-0 yendi.

Brezilya organizasyonda 5. galibiyetini elde ederken, Kanada ise 5. kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erdal Akıncı (Türkiye), Nicolas Casado (Arjantin)

Kanada: Pelland, Maglio, Howe, Mitrovic, Thokbuom, Smrek (Georgiadis, Jost, Johnson, Watson, Guezen, Allard, Surinx)

Brezilya: Ana Cristina, Tainara, Diana, Julia, Macris, Bergmann (Lais, Jheovana, Roberta, Kika, Lorena, Helena)

Setler: 20-25, 23-25, 23-25

Süre: 84 dakika

  • Brezilya voleybol
  • FIVB Milletler Ligi
  • İstanbul maçı

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