Brezilya, Kanada'yı rahat geçti

2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Brezilya, Kanada'yı 3-0 yendi.

Brezilya organizasyonda 5. galibiyetini elde ederken, Kanada ise 5. kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erdal Akıncı (Türkiye), Nicolas Casado (Arjantin)

Kanada: Pelland, Maglio, Howe, Mitrovic, Thokbuom, Smrek (Georgiadis, Jost, Johnson, Watson, Guezen, Allard, Surinx)

Brezilya: Ana Cristina, Tainara, Diana, Julia, Macris, Bergmann (Lais, Jheovana, Roberta, Kika, Lorena, Helena)

Setler: 20-25, 23-25, 23-25

Süre: 84 dakika