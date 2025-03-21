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Spor

Brezilya maçında sakatlanmıştı! Davinson Sanchez için açıklama geldi

Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Brezilya maçında Alisson Becker ile çarpışmasının ardından oyundan çıkan Davinson Sanchez'in durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi21 Mart 2025 Cuma 20:28 - Güncelleme:
Brezilya maçında sakatlanmıştı! Davinson Sanchez için açıklama geldi
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Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Lorenzo, mücadelede Brezilya kalecisi Alisson Becker ile çarpışmasının ardından oyundan çıkmak zorunda kalan Davinson Sanchez'in durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Nestor Lorenzo, "Davinson Sanchez'in durumu iyi, iyileşiyor. Bir baş dönmesi yaşadı ve bu yüzden doktorumuz önlem olarak oyundan çıkması gerektiğini söyledi ama durumu iyi." dedi.

Kolombiya, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki bir sonraki maçında sahasında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Davinson Sanchez'in, Paraguay karşısında sahada olması bekleniyor.

  • Davinson Sanchez
  • Nestor Lorenzo
  • Kolombiya Milli Takımı

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