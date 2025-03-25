2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta sakatlanan Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu.

Kolombiya Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Davinson Sanchez'in kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sporcunun sağlık durumunun iyiye gitmesi, hem sağlık hem de hastane kontrollerinin normal olmasına rağmen Paraguay maçında forma oynaması kararı alınmıştır." denildi.

Sanchez, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta Alisson ile çarpışmış ve maça devam edememişti.

Deneyimli stoper sahayı sedyeyle terk ederken Kolombiya Milli Takımı'nın dünkü antrenmanına katılmıştı.