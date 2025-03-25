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Spor

Brezilya maçında sakatlanmıştı! Davinson Sanchez için resmi açıklama geldi

2026 Dünya Kupası Elemeleri için Brezilya ile karşılaşan Kolombiyalı'da Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Davinson Sanchez bir sakatlık yaşamıştı. Kolombiya Futbol Federasyonu yaptığı açıklama ile oyuncunun durumunun iyi olduğunu ve testlerin normal çıktığını ancak Davinson Sanchez'in kadrodan çıkarılmasına karar verildiğini duyurdu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Mart 2025 Salı 11:48 - Güncelleme:
Brezilya maçında sakatlanmıştı! Davinson Sanchez için resmi açıklama geldi
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2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta sakatlanan Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu.

Kolombiya Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Davinson Sanchez'in kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sporcunun sağlık durumunun iyiye gitmesi, hem sağlık hem de hastane kontrollerinin normal olmasına rağmen Paraguay maçında forma oynaması kararı alınmıştır." denildi.

Sanchez, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta Alisson ile çarpışmış ve maça devam edememişti.

Deneyimli stoper sahayı sedyeyle terk ederken Kolombiya Milli Takımı'nın dünkü antrenmanına katılmıştı.

  • Davinson Sanchez
  • sakatlık
  • Kolombiya Futbol Federasyonu

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