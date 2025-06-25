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Spor

Brezilya maçında sakatlanmıştı! TVF'den Hande Baladın açıklaması

Brezilya maçında sakatlanan milli sporcu Hande Baladın'ın son durumu hakkında Türkiye Voleybol Federasyonu açıklama yaptı.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 14:56 - Güncelleme:
Brezilya maçında sakatlanmıştı! TVF'den Hande Baladın açıklaması
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Türkiye Voleybol Federasyonu, Brezilya maçında sakatlanan Hande Baladın'ın tedavisine başlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Brezilya ile oynadığımız karşılaşma sırasında yaşanan bir pozisyonun ardından sporcumuz Hande Baladın, sol uyluk bölgesinde ağrı hissetmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sporcumuzun sol uyluk quadriceps kasında zorlanma (strain) tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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