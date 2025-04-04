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Spor

Brezilya Milli Takımı'nda Jose Mourinho sesleri! Resmen duyurdular

Dorival Júnior ile yollarını ayıran Brezilya Milli Takımı, hız kesmeden yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Listesinde üst düzey tecrübeye sahip isimler yer alırken, listenin yeni adayı ise Fenerbahçe'nin hocası José Mourinho oldu.

Haber Merkezi4 Nisan 2025 Cuma 16:52 - Güncelleme:
Brezilya Milli Takımı'nda Jose Mourinho sesleri! Resmen duyurdular
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Dorival Junior ile yollarını ayıran Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho'nun da adı geçiyor.

Brezilya basınından SporTV'nin sunucusu Andre Rizek'in haberine göre; Mourinho, bir hafta önce görevine son verilen Dorival Junior'un yerine gelebilecek isimlerin arasında yer aldı. Portekizli teknik adamın Haziran 2026'ya kadar Fenerbahçe ile sözleşmesinin bulunduğu hatırlatılarak, Brezilya Futbol Federasyonu'nun, Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünü belirlemek için acele ettiği vurgulandı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLAMAK İSTİYORLAR

Federasyonun, haziran ayında Ekvador ve Paraguay ile oynanacak olan 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçlarına kadar yeni hocasını takımın başına getirmek istediği ileri sürüldü.

Haber detayında Brezilya Milli Takımı için diğer teknik direktör adaylarının ise Jorge Jesus, Carlo Ancelotti ve Abel Ferreira olduğu vurgulandı.

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