İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2026 Çarşamba / 16 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,971
  • EURO
    51,201
  • ALTIN
    7281.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Brezilya Milli Takımı'ndan Neymar'a yeşil ışık
Spor

Brezilya Milli Takımı'ndan Neymar'a yeşil ışık

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda yer alamayacak olan Rodrygo'nun yerine Neymar'ı kadroya dahil etmek istediği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ4 Mart 2026 Çarşamba 17:57 - Güncelleme:
Brezilya Milli Takımı'ndan Neymar'a yeşil ışık
ABONE OL

Santos forması giyen Neymar, Brezilya Milli Takımı'na geri dönebilir.

UOL'de yer alan habere göre, Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Neymar'ı aday kadroya davet etmeyi düşünüyor.

RODRYGO YERİNE NEYMAR

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Ancelotti, Rodrygo'nun sakatlığı sonrası 25 yaşındaki futbolcunun yerine Neymar'ı kadroya almayı düşünüyor.

Brezilya, hazırlık maçlarında mart ayının sonunda Fransa ve nisan ayının başında Hırvatistan ile karşılaşacak. Neymar, bu iki hazırlık maçında aday kadroda yer alabilir.

2.5 YIL SONRA MİLLİ TAKIM

Neymar, son olarak Ekim 2023'te Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer almıştı. 34 yaşındaki futbolcu, Carlo Ancelotti'den davet alması durumunda yaklaşık 2.5 yıl sonra milli takıma geri dönecek.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.