Brezilya Milli Takımı'ndan Neymar'a yeşil ışık

Santos forması giyen Neymar, Brezilya Milli Takımı'na geri dönebilir.

UOL'de yer alan habere göre, Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Neymar'ı aday kadroya davet etmeyi düşünüyor.

RODRYGO YERİNE NEYMAR

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Ancelotti, Rodrygo'nun sakatlığı sonrası 25 yaşındaki futbolcunun yerine Neymar'ı kadroya almayı düşünüyor.

Brezilya, hazırlık maçlarında mart ayının sonunda Fransa ve nisan ayının başında Hırvatistan ile karşılaşacak. Neymar, bu iki hazırlık maçında aday kadroda yer alabilir.

2.5 YIL SONRA MİLLİ TAKIM

Neymar, son olarak Ekim 2023'te Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer almıştı. 34 yaşındaki futbolcu, Carlo Ancelotti'den davet alması durumunda yaklaşık 2.5 yıl sonra milli takıma geri dönecek.